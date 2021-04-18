Bitlis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
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Bitlis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bitlis'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda 17 Nisan'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek ve bulundurmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.A. gözaltına alındı.

C.A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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