Bitlis'te kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı
11.11.2020 00:23 | Son Güncelleme: 11.11.2020 00:26
Bitlis'te "nitelikli kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Bitlis'te "nitelikli kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube görevlilerinin, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.
"Nitelikli kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.A'nın dün, il merkezinde yakalandığı bildirilen açıklamada, adli işlemlerinin Y.A'nın Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edileceği kaydedildi.
Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş