Bitlis'te kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı
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Bitlis'te kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı

11.11.2020 00:23 | Son Güncelleme: 11.11.2020 00:26
Bitlis'te kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Bitlis'te "nitelikli kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Bitlis'te "nitelikli kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube görevlilerinin, aranan kişilere yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

"Nitelikli kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Y.A'nın dün, il merkezinde yakalandığı bildirilen açıklamada, adli işlemlerinin Y.A'nın Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edileceği kaydedildi.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 00:26:23. #1.15#
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