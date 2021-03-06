Bitlis'te, kaza kırıma uğrayan askeri helikopter enkazını kaldırma çalışması
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Bitlis'te, kaza kırıma uğrayan askeri helikopter enkazını kaldırma çalışması

06.03.2021 11:14 | Son Güncelleme: 06.03.2021 11:24
Bitlis'te, kaza kırıma uğrayan askeri helikopter enkazını kaldırma çalışması

BİNGÖL'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan ve Bitlis'te kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı askeri helikopterin enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı.

BİNGÖL'den Tatvan'a gitmek üzere kalkan ve Bitlis'te kaza kırıma uğraması sonucu 11 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı askeri helikopterin enkazını kaldırma çalışmalarına başlandı. 

Bingöl'den Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin önceki gün Bitlis'te kaza kırıma uğraması sonucu 11 asker şehit oldu, 2 asker ise yaralandı. Bitlis'ten Elazığ'a gönderilen şehitlerin cenazeleri, törenle memleketlerine uğurlanırken, yaralı 2 askerin tedavisine devam ediliyor. AFAD, jandarma ve kaza kırım ekipleri de askeri helikopterin düştüğü bölgede dün incelemelere başladı. Tatvan'a yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve kaza bölgesine yakın olan Çekmece köyüne gelen ekipler, buradan da Nemrut Dağı'nın eteklerindeki kaza bölgesine gidip, çalışma yaptı. Bölgeye dün akşam saatlerinde giden kaza kırım ekibi, çalışmalarını yapıp, ilk raporunu hazırladı. Bugün sabah da enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı. Helikopter enkazının kaldırılması için 2 vinç gönderilen bölgede çalışmalar sürdürülüyor. 

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- Bitlis
Bitlis'te, kaza kırıma uğrayan askeri helikopter enkazını kaldırma çalışması
Bitlis'te, kaza kırıma uğrayan askeri helikopter enkazını kaldırma çalışması
Bitlis'te, kaza kırıma uğrayan askeri helikopter enkazını kaldırma çalışması
Bitlis'te, kaza kırıma uğrayan askeri helikopter enkazını kaldırma çalışması
Bitlis'te, kaza kırıma uğrayan askeri helikopter enkazını kaldırma çalışması
Bitlis'te, kaza kırıma uğrayan askeri helikopter enkazını kaldırma çalışması
Bitlis'te, kaza kırıma uğrayan askeri helikopter enkazını kaldırma çalışması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Orhan AŞAN

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