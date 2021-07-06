Bitlis'te kayısı hasadı başladı
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Bitlis'te kayısı hasadı başladı

Bitlis'te kayısı hasadı başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bitlis'te kalp dostu sofralık kayısı hasadına başlandı.

Bitlis'te kalp dostu sofralık kayısı hasadına başlandı.

Önceki yıllarda iklim değişikliği nedeniyle kayısı üretiminde düşüş olsa da bu sene artış yaşanırken, iç pazarda ise ilgi görüyor. 8 Ağustos Mahallesi'nde kayısı hasadı yapılırken, Halis Olcay da bahçesindeki kayısıları toplamaya başladı. Kayısı hasadına başlandığını ifade eden Halis Olcay, bu yıl ürünün bol olduğunu söyledi. Bahçesinde 20 adet meyve ağacı olduğunu anlatan Olcay, "Bahçemdeki kayısıların hasadına başladım. Bahçemdeki kayısıları satarak hem aile ekonomisine katkıda bulunuyorum hem de dost, akraba ve komşularıma dağıtıyorum. Mahallemize gelen herkese kayısı ikram ediyorum" dedi. - BİTLİS

Bitlis'te kayısı hasadı başladı
Bitlis'te kayısı hasadı başladı
Bitlis'te kayısı hasadı başladı
Bitlis'te kayısı hasadı başladı
Bitlis'te kayısı hasadı başladı
Bitlis'te kayısı hasadı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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