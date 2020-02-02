: Bitlis'te Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması başladı

02.02.2020 14:33 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:36

Bitlis'te, Türkiye Kayak Federasyonu'nun (TKF) 2020 faaliyet programında yer alan "Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması" başladı.

Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva bölgesindeki tarihi El-Aman Hanı mevkisinde düzenlenen yarışmaya, 20 ilden 250 sporcu katıldı.

Sporcular, soğuk havaya rağmen dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

TKF Başkanı Ali Oto, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın 250 sporcu ve 50 antrenörden oluşan 300 kişilik bir organizasyon olduğunu söyledi.

Ortam, seyirciler ve yarışmanın güzel olduğunu dile getiren Oto, "5 Şubat'ta da Erzurum'dayız. Orada Alp disiplini yarışmalarımız devam ediyor. Buradaki yarışmanın ikinci etabını Erzurum veya Bingöl'de yapacağız. Türkiye şampiyonası da Bolu'da olacak." dedi.

Oto, Bitlis'te yıllardır kayaklı koşu yarışmasını Rahva bölgesinde yaptıklarını ifade ederek, "Burası mükemmel bir pist. Uluslararası yarışmalara da uygun bir pist. Burada günübirlik tesislere ihtiyaç var. Yazın yapacağımız planlama ile bunları gidereceğiz. Bunları giderdikten sonra Rahva'yı uluslararası yarışma yapmaya aday göstereceğiz." diye konuştu.

Türkiye'de kayak sporunun duruma değinen Oto, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de kayağın geldiği nokta çok zirvede veya çok aşağı seviyelerde değil. Spor kayağı yapıyoruz, turizm kayağı yapmıyoruz. Kar yağmazsa yağdırıyoruz. Ekonomik sıkıntı da yok. Tek bir şey var, o da sporcu yetiştirmek. Antrenörlerimiz de canla başla başlıyor. Kayaklı koşuda bugün itibarıyla uluslararası yarışmalarda 13 madalya aldık, almaya da devam edeceğiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Yönetim, teknik ekip, hakem ve antrenörler canla başla çalışıyor. Biz de onlara yardımcı olarak ışık tutuyoruz."

Oto, geçen yıl çıkardığı rakamlara göre, Türkiye'de kayaklı koşu, Alp disiplini, biatlon, snowboard, atlama branşlarında 3 bin lisanslı sporcu bulunduğunu kaydederek, illerden aldıkları verilere göre de lisanlı sporcu sayınının 12 bin civarında olduğunu aktardı.

Yarışan ve altyapıdan yetişen sporcu sayısına baktıklarını belirten Oto, "İllerimiz altyapıya önem veriyor ama bir gerçek var, Batı'yla yarışamıyoruz. Önümüzdeki yıl burada organizasyon yapmak için pistleri düzenleyerek bunları uluslararası federasyona tescillemek lazım. Tescilden sonra uluslararası yarış almak kolay." dedi.

Bitlis Gençlik ve Spor Müdürü Bilal Elkatmış ise TKF'nin Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması'na ev sahipliği yaptıklarını dile getirerek, "Sporcuların ihtiyacını giderek her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Bütün sporcularımıza başarılar diliyorum. Dün kar yağışı durdu. Bütün araçlarımızla yaklaşık 2 bin 500 metrelik pisti hazırladık. Hava çok güzel." ifadelerini kullandı.

Kayaklı Koşu Milli Takım Antrenörü Sedat Doymaz da 7 erkek 7 kız kategorisinde Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması'nın start aldığını ifade ederek, "Hava şartları ve her şey çok güzel. Yarışmalar güzel gidiyor. Çok güzel bir organizasyonla yarışmamızı sürdürüyoruz. Sporcularımız buradan ikinci etaba gidecek. Bugün klasik, yarın da serbest stilde yarışmalarımızı yapacağız." dedi.

Kayaklı Koşu 1. Etap Yarışması, yarın sona erecek.

Kaynak: AA

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