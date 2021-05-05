Bitlis'te kavga eden 12 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası verildi
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Bitlis'te kavga eden 12 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası verildi

Bitlis'te kavga eden 12 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden para cezası verildi
Anadolu Ajansı / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'in Güroymak ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga eden 12 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga eden 12 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 37 bin 800 lira idari para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Güroymak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgayla ilgili 12 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilere, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 37 bin 800 lira idari para cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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