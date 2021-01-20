Bitlis'te karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
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Bitlis'te karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

20.01.2021 09:21 | Son Güncelleme: 20.01.2021 09:29
Bitlis'te karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

BİTLİS'te bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

BİTLİS'te bir haftadır aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Belediye ekipleri başlattıkları çalışma kapsamında, kent merkezindeki kar yığınlarını kamyonlara yükleyip, şehrin dışına taşıyor.

Bitlis kent merkezindeki kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, belediye ekipleri de yoları ve kaldırımları açık tutmak için yoğun çalışma başlattı. Ara sokaklardaki karlar önce küçük kepçelerle belirli noktalarda toplanıyor. Ardından da kamyonlara yüklenerek il dışına çıkarılıyor. Kent merkezindeki çalışmaların geceli gündüzlü sürdürüldüğünü belirten Belediye Temizlik ve Çevre Koruma Müdürü Fehmi Çelikcanlı, "Yoğun kar nedeniyle Bitlis Belediyesi tüm araç gereç ve personeliyle sahadadır. Şehrimizin dar coğrafyası nedeniyle bu sokaklardan karın taşınması söz konusu. Kent merkezinde günlük 150-200 kamyon karı şehir dışına çıkarmak durumunda kalıyoruz. Vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir ortamda yaşamını sürdürebilmesi için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. 


Bitlis'te karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
Bitlis'te karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
Bitlis'te karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
Bitlis'te karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
Bitlis'te karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
Bitlis'te karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
Bitlis'te karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
Bitlis'te karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
Bitlis'te karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
Bitlis'te karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
Bitlis'te karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor
Bitlis'te karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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