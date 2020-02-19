Bitlis'te karlar kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

19.02.2020 11:32 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:32

BİTLİS kent merkezinde kar yağışının durmasının ardından temizlik çalışmaları başladı. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı kentte, belediye ekipleri cadde ve sokaklardaki karları, kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Kar yağışının durması ile birlikte kapan köy, mahalle ve mezra yolları ekipler tarafından tek tek ulaşıma açılırken, kentteki karlar da belediye ekipleri tarafından belli noktalara toplanarak kamyonlarla kent dışına taşınıyor. Bugüne kadar yaklaşık bin kamyon kar taşındığını belirten Belediye Başkanı Nesrulah Tanğlay, Bitlis'i karın başkenti olarak nitelendirdi. Karın sadece zorluk olmadığını, bunun yanında kayak ve kar festivalleri ile turizme katkı sağladığını da belirterek, herkesi Bitlis'te kayak yapmaya davet etti.

Belediye Başkanı Tanğlay, DHA'ya yaptığı açıklamada şunları söyledi: "7 Şubat itibariyle Bitlis'te başlayan yoğun kar yağışı, 2 gün önce yerini rüzgarlı ve soğuk bir havaya bıraktı. Bu süreç zarfında ilimize 2 metreye yakın bir kar yağışı oldu. Bu süreçte 25 iş makinesi, 40 personelimizle beraber vatandaşlarımızın daha rahat bir ortamda yaşayabilmesi için Bitlis Belediyesi olarak elimizden geleni yapmaya gayret ettik. Bin kamyona yakın il dışına kar taşıması yaptık. Toplu taşıma araçlarımızın daha rahat gidebilmesi için güzergahlarını sürekli açık tuttuk. Özellikle vatandaşlarımızın araçlarını yola park etmesinden dolayı ciddi sıkıntılar yaşadık. Buna rağmen bu işinde üstesinden geldik. Aynı zamanda tuzlama, kaldırma ve yol genişletme çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Karla mücadeleye ekiplerimiz sahada aralıksız devam ediyor. Bitlis'te bilindiği üzere yoğun bir kar yağışı oluyor. Bu kar yağışıyla beraber kayak tesislerimiz de çalışır vaziyette. Kar yağdığı zaman Bitlis gerçekten çok güzel oluyor. Misafirlerimizi buraya bekliyoruz. Tarihi yerleri gezip, karın başkenti Bitlis'te keyifli zaman geçirebilirler. Herkesi Bitlis'e davet ediyorum. Bu yoğun kar yağışında belediye olarak zorlanıyoruz. Ekiplerimizin üstün gayretiyle bunun da üstesinden geliyoruz. Şu an itibariyle bütün yollarımız açık, genişletme ve tuzlama çalışmaları yapıldı. Ulaşımda bir sıkıntımız yok."'2,5 AYDA YAKACAĞIMIZ YAKITI 1 HAFTADA TÜKETTİK'

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "7 gün 24 saat çalıştığımız için mesai külfetimiz var. Aynı zamanda iş makinelerimizin hiçbirini durdurmadık. Ekiplerimiz 2- 3 saatlik uykuyla karla mücadele çalışmalarını yerine getirdi. 1 hafta içerisinde 40 bin litreye yakın mazot harcadık. Bu mazot bizi 2,5 aydan fazla götürürdü. Biz bunu da çok düşünmüyoruz. Halka hizmet, hakka hizmet diyoruz. Vatandaşlarımızın daha rahat edebilmesi için elimizden gelen hizmeti yapıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA