BİTLİS'TE KARLA YOĞUN MÜCADELE; 258 KÖY VE MEZRA YOLU AÇILDI - Haberler
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BİTLİS'TE KARLA YOĞUN MÜCADELE; 258 KÖY VE MEZRA YOLU AÇILDI

BİTLİS'TE KARLA YOĞUN MÜCADELE; 258 KÖY VE MEZRA YOLU AÇILDI
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BİTLİS'te, yağan kar yağışı nedeniyle kapanan 258 köy ve mezra yolu, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

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BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te, yağan kar yağışı nedeniyle kapanan 258 köy ve mezra yolu, İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.

Bitlis'te, 4 gün süren kar yağışının ardından 258 köy ve mezra yolu kapandı. Kar kalınlığının kent merkezinde 75 santimetre, yüksek kesimlerde ise bir metreyi bulduğu belirtilirken, kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. 50 iş makinesi ve 75 personelle yürütülen çalışmalarda kapanan yollar yeniden ulaşıma açıldı.

BİTLİS'TE KARLA YOĞUN MÜCADELE; 258 KÖY VE MEZRA YOLU AÇILDI

BİTLİS'TE KARLA YOĞUN MÜCADELE; 258 KÖY VE MEZRA YOLU AÇILDI

BİTLİS'TE KARLA YOĞUN MÜCADELE; 258 KÖY VE MEZRA YOLU AÇILDI

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