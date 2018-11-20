Bitlis'te 'Karla Mücadele' Toplantısı

Bitlis Valisi Oktay Çağatay başkanlığında karla mücadele toplantısı düzenlendi.

İlgili kurum müdürleriyle valilik toplantı salonunda bir araya gelen Vali Çağatay, "Ben daha önce bu bölgede çalışmadım. Burası Türkiye'de kar yağışının en fazla olduğu iller arasında yer alıyormuş. Geçtiğimiz yıl burada olduğu gibi Türkiye'nin hiçbir yerinde kar yağmamış. 'Kar varsa bolluk var' derler bizim oralarda. Gönül ister ki kar bol olsun, bereketli olsun ama hiç kimse de mağdur olmasın. İnşallah kar yağışı bol olur. Bizlerde kimseyi mağdur etmeden bu işleri başarılı bir şekilde atlatırız. Yapacağımız çalışmalarda başarılar diliyorum. İrtibat içinde olalım. Bir kişinin bile sağlığına zarar gelmeden, bir kişiyi bile köyde doğurtmadan, bir kişiyi bile yolda bırakmadan bu seneyi tamamlarız inşallah. Alacağımız kararlar şimdiden hayırlı olsun" dedi.

Vali Çağatay, konuşmasının ardından ilgili birim amirlerinden kış hazırlığı ile alakalı brifing aldı. - BİTLİS