Bitlis'te karla mücadele; 204 köy yolu ulaşıma açıldı

BİTLİS'te, kar yağışının durmasının ardından ulaşıma kapanan yolların açılması için yoğun çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, 9 şantiyede, 52 iş makinesi ve 75 kişilik personel ile 24 saat esasına göre çalışma yaptıklarını ve şu ana kadar 204 köy yolunu açtıklarını söyledi.

Bitlis ve çevresinde geçen hafta etkili olan kar yağışının ardandan kent merkezindeki kar kalınlığı, 2 metreyi bulurken, 294 köy yolu da ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmalardan sonra 204 köy yolu, ulaşıma açıldı. 90 köy yolunun açılması için de çalışmalar sürdürülüyor. Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği Yanlızçamlar köyü yolunda incelemelerde bulunan İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Kurtkan, 9 şantiyede, 52 iş makinesi, 75 kişilik personel ile 24 saat esasına göre çalıştıklarını söyledi.

'ASILSIZ İHBARLAR ÇALIŞMALARIMIZI YAVAŞLATIYOR'Kapalı yolların da en kısa zamanda ulaşıma açılacağını anlatan Ümit Kurkan, "Bitlis genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan karla mücadele ekipleri tarafından görev ve sorumluluk sahamızda karla mücadele çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir. İlimizde bugüne kadar yağan kar miktarı 3,5 metredir. Bizler de 350 köy, 293 mezra 2 bin 441 kilometre yol ağında karla mücadele çalışması yapmaktayız. Bu çalışmalarda, ilk olarak 112 ve jandarma ekiplerine gelen ihbar ve talepleri karşılamaktayız. Ekiplerimiz birçok olaya müdahale ederek kısa sürede köy yollarını ulaşıma açmaktadır. Karla mücadelede bizleri en fazla vatandaşların yaptığı asılsız ihbarlar etkilemektedir. Asılsız ihbarlardan dolayı çalışmalarımız yavaşlamaktadır. İl Özel İdaresi olarak her zaman hizmet düsturuyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şu ana kadar 9 bin kilometrelik karla mücadele çalışması yaptık. Toplamda bu 1000 köye hitap ediyor. 1000 köy kadar karla mücadele çalışması yaptık" dedi.

Kardan kapalı olan yollarının açılmasına sevinen, Yanlızçamlar köyünde yaşayan Abdurrahim Sarıdağ (60) ise "Allah devletimizden razı olsun. Yolumuz kapandığında hemen ekipler gelerek yolumuzu açıyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ