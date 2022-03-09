Bitlis'te kardan kapanan köy yolunda mahsur kalan hastayı ekipler hastaneye ulaştırdı - Haberler

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Bitlis'te kardan kapanan köy yolunda mahsur kalan hastayı ekipler hastaneye ulaştırdı

AA - Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis'te kardan kapanan köy yolunda mahsur kalan hastayı ekipler hastaneye ulaştırdı

Bitlis'te yoğun kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan hasta, jandarma ve karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te yoğun kar nedeniyle köy yolunda mahsur kalan hasta, jandarma ve karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezine bağlı Kömüryakan köyünde ikamet eden Şevket İletmiş, rahatsızlanan eşini özel aracıyla hastaneye götürmek için yola çıktı.

Yoğun kar ve olumsuz hava şartlarından dolayı Kömüryakan ve Konuksayar köyleri arasında aracıyla mahsur kalan İletmiş, İl Özel İdaresi ile İl Jandarma Komutanlığından yardım istedi.

Jandarma ve karla mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu mahsur kalan İletmiş ile eşi kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.

Bitlis'te kardan kapanan köy yolunda mahsur kalan hastayı ekipler hastaneye ulaştırdı

AA / Şener Toktaş - Güncel

Jandarma, Bitlis, kar, Güncel, Haberler

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