Bitlis'te kardan kapanan 197 köy yolu açıldı - Haberler
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Bitlis'te kardan kapanan 197 köy yolu açıldı

Bitlis'te kardan kapanan 197 köy yolu açıldı
Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel

BİTLİS'te, kar yağışının ardından kapanan köy yolları, ulaşıma açılıyor.

BİTLİS'te, Kar yağışının ardından kapanan köy yolları, ulaşıma açılıyor. 2 gündür süren çalışmalarda, 203 köy yolundan 197'sinin ulaşıma açıldığı belirtildi.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için gece gündüz çalışma yaptıklarını söyledi. Çalışmaların 10 şantiyede, 75 personel ve 50 iş makinesi ile sürdürüldüğünü belirten Kurtkan, şu ana kadar 197 köy yolunu kardan temizleyerek, ulaşıma açtıklarını, kapalı olan 6 köy yolunu da en kısa sürede açacaklarını kaydetti. Meteoroloji yetkilileri ise bugüne kadar kente yağan karın kalınlığının 220 santimetreye ulaştığını açıkladı. Son 24 saatte yağan karın kalınlığının 27, yerdekinin ise 84 santimetreye ulaştığını kaydeden meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bugünden itibaren yeniden bölgede etkili olmaya başlayacağını söyledi.


Bitlis'te kardan kapanan 197 köy yolu açıldı

Bitlis'te kardan kapanan 197 köy yolu açıldı

Bitlis'te kardan kapanan 197 köy yolu açıldı

Bitlis'te kardan kapanan 197 köy yolu açıldı

Bitlis'te kardan kapanan 197 köy yolu açıldı

Bitlis'te kardan kapanan 197 köy yolu açıldı

Bitlis'te kardan kapanan 197 köy yolu açıldı

Bitlis'te kardan kapanan 197 köy yolu açıldı

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