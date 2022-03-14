BİTLİS (İHA) - Bitlis'te kardan 2 metrelik tüneller oluştu

Kent genelinde 302 köy yolu ulaşıma kapandı

BİTLİS - Bitlis'te yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, vatandaşlar ise evlerine gidebilmek için 2 metrelik tüneller açtı.

Bitlis'te yaklaşık bir haftadan beridir yağan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 302 köy yolu ulaşıma kapanırken, tek katlı evler ise kardan adeta kayboldu. Belediye ve karayolları ekipleri karla mücadelelerini tüm hızıyla sürdürürken, İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan ise kent genelinde kapanan 302 köy yolunu en kısa zamanda ulaşıma açacaklarını söyledi.

Bitlis merkeze bağlı Başhan Köyü'nde ikamet eden Çetin Öziş, evine gidip gelmek için 2 metrelik tünel açtıklarını söyledi.