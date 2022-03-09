Bitlis'te karda mahsur kalan ailenin yardımına jandarma yetişti

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te rahatsızlanan eşini hastaneye götürmek için köyünden yola çıkan vatandaşın aracı, karda mahsur kalınca ailenin yardımına jandarma ekipleri yetişti.

Bitlis merkeze bağlı Kömüryakan köyünde oturan Şevket İletmiş, rahatsızlanan eşini kendi özel aracı ile hastaneye götürmek üzere yola çıktı. İletmiş'in aracı köyden çıktıktan kısa süre sonra yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplandı. Aracını bulunduğu yerden çıkaramayan Şevket İletmiş, jandarmadan yardım istedi.Kömüryakan ve Konuksayar köyü arasında mahsur kalan aileyi kurtarmak için İl Jandarma Komutanlığı tarafından bir ekip görevlendirildi. İl Özel İdaresine ait iş makinesi ile birlikte köy yoluna giden jandarma ekipleri uzun uğraşlar soncunda mahsur kalan aileyi kurtardı. Hastaneye ulaştırılan vatandaşlar Jandarma ve İl Özel İdaresi ekiplerine teşekkür etti.