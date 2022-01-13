Bitlis'te kara saplanan minibüsü ekipler kurtardı

BİTLİS (DHA) - BİTLİS'te Kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan, tekstil işçilerinin içerisinde bulunduğu minibüs, karla mücadele ekiplerinin yolu açmasıyla kurtarıldı.

Bitlis'te etkili olan kar günlük yaşamı olumsuz etkilerken, merkeze bağlı Yolalan Beldesine bağlı Doğruyol köyünün Çadırlı mezrasının yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolu açmak için çalışmalarını sürdürürken, içerisinde 12 tekstil işçisinin bulunduğu minibüs kara saplandı. Ekiplerin yolu açmasıyla, minibüs ve içerisindeki işçiler kurtarıldı. Kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür eden işçiler köylerine gitmek üzere yola çıktı.