Bitlis'te kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
Bitlis'te yoğun kar yağışı, tipi ve sisten dolayı Tatvan-Van, Bitlis-Mutki, Hizan-Bahçesaray, Tatvan-Hizan ve Ahlat Ovakışla Beldesi-Bulanık yolunu ikinci bir emre kadar ulaşıma kapatıldı.
08.02.2020 21:25 | Son Güncelleme: 08.02.2020 21:25
Bitlis'te yoğun kar yağışı, tipi ve sisten dolayı Tatvan-Van, Bitlis-Mutki, Hizan-Bahçesaray, Tatvan-Hizan ve Ahlat Ovakışla Beldesi-Bulanık yolunu ikinci bir emre kadar ulaşıma kapatıldı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada kentte iki gündür devam eden kar yağışı, tipi ve sisten dola bazı karayollarının trafiğe kapatıldığı bildirildi. - BİTLİS
Kaynak: İHA