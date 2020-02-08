Bitlis'te kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı
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Bitlis'te kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

Bitlis'te yoğun kar yağışı, tipi ve sisten dolayı Tatvan-Van, Bitlis-Mutki, Hizan-Bahçesaray, Tatvan-Hizan ve Ahlat Ovakışla Beldesi-Bulanık yolunu ikinci bir emre kadar ulaşıma kapatıldı.

08.02.2020 21:25 | Son Güncelleme: 08.02.2020 21:25
Bitlis'te kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatıldı

'te yoğun kar yağışı, tipi ve sisten dolayı Tatvan-Van, Bitlis-Mutki, Hizan-Bahçesaray, Tatvan-Hizan ve Ahlat Ovakışla Beldesi-Bulanık yolunu ikinci bir emre kadar ulaşıma kapatıldı.


Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada kentte iki gündür devam eden kar yağışı, tipi ve sisten dola bazı karayollarının trafiğe kapatıldığı bildirildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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