: Bitlis'te kar yağışı nedeniyle tek katlı evler karla kaplandı

12.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 12.02.2020 14:23

Bitlis'te kar yağışı ve tipi nedeniyle 73 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kapalı yolların açılması için ekiplerin çalıştığını söyledi.

Bazı bölgelerde tek katlı evlerin karla kaplandığı kentte, belediye ekipleri de sokak ve kaldırımlarda biriken kar yığınlarını temizledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu