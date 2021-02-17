Bitlis'te kar yağışıyla köy yolları ulaşıma kapandı
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Bitlis'te kar yağışıyla köy yolları ulaşıma kapandı

17.02.2021 14:46 | Son Güncelleme: 17.02.2021 14:53
Bitlis'te kar yağışıyla köy yolları ulaşıma kapandı

BİTLİS'te dün gece başlayan ve bugün sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

BİTLİS'te dün gece başlayan ve bugün sabah saatlerinde de etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte, sabah saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle merkezdeki kar kalınlığı 10, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreyi buldu. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesinden yapılan açıklamada kar yağışı nedeniyle 12 köy yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi Müdürü Ümit Kurtkan, kapanan köy yollarının kısa sürede yeniden ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmalara başladığını söyledi.


Bitlis'te kar yağışıyla köy yolları ulaşıma kapandı
Bitlis'te kar yağışıyla köy yolları ulaşıma kapandı
Bitlis'te kar yağışıyla köy yolları ulaşıma kapandı
Bitlis'te kar yağışıyla köy yolları ulaşıma kapandı
Bitlis'te kar yağışıyla köy yolları ulaşıma kapandı
Bitlis'te kar yağışıyla köy yolları ulaşıma kapandı
Bitlis'te kar yağışıyla köy yolları ulaşıma kapandı
Bitlis'te kar yağışıyla köy yolları ulaşıma kapandı
Bitlis'te kar yağışıyla köy yolları ulaşıma kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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