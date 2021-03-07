Bitlis'te kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi: 1 yaralı
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Bitlis'te kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi: 1 yaralı

07.03.2021 23:31 | Son Güncelleme: 07.03.2021 23:35
Bitlis'te kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi: 1 yaralı

Bitlis'te etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Bitlis-Tatvan karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Bitlis'te etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Bitlis-Tatvan karayolunda meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bitlis-Tatvan karayolunda 71 FC 880 plakalı tır ile karşı yönden gelen 25 AP 112 plakalı kamyonet, yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede çarpıştı. Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü AFAD ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı araçtan çıkarıldı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen ambulansla Bitlis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Belediye ve Karayolları ekipleri olumsuz hava koşullarının trafik akışını engellemesi için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - BİTLİS

Bitlis'te kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi: 1 yaralı
Bitlis'te kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi: 1 yaralı
Bitlis'te kar yağışı kazayı da beraberinde getirdi: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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