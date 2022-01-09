Bitlis'te kar yağışı etkili oluyor - Haberler
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Bitlis'te kar yağışı etkili oluyor

İhlas Haber Ajansı / Recep Gökhan Kılıç - Haberler | Güncel

Bitlis'te kar yağışı etkili oluyor Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'te kar yağışı etkili oluyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde kar yağışı yeniden etkili olmaya başladı.

Meteorolojinin günler öncesinden yaptığı kar yağışı uyarısı sonrasında belenen yağış başladı. Kar yağışıyla birlikte kent meydanı beyaza büründü. Çocuklar yağan karın keyfini çıkarırken Bazı sürücülerde zor anlar yaşadı. Kar yağışının gün içerisinde kuvvetli olması bekleniyor.

Bitlis'te kar yağışı etkili oluyor

Bitlis'te kar yağışı etkili oluyor

Bitlis'te kar yağışı etkili oluyor

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