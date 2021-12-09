Bitlis'te kar yağışı etkili oldu - Haberler
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Bitlis'te kar yağışı etkili oldu

İhlas Haber Ajansı / Vahit Olcay - Haberler | Yerel

Bitlis'te kar yağışı etkili oldu Bitlis'te sabah saatlerinde yağan yağmur akşama doğru yerini kar yağışına bıraktı.

BİTLİS (İHA) - Bitlis'te Kar yağışı etkili oldu

BİTLİS - Bitlis'te sabah saatlerinde yağan yağmur akşama doğru yerini kar yağışına bıraktı.

Kent merkezi ve Rahva Bölgesinde etkisini gösteren yağmur, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı ile birlikte park halindeki araçlar ve ağaçlar beyaza bürünürken, sis nedeniyle görüş mesafesinin iyice azaldığı Rahva Bölgesinde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Kar kalınlığının merkezde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştığı kentte, karayolları başta olmak üzere İl Özel İdaresi ile belediye ekipleri, karla mücadele için hazır tutuluyor.

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