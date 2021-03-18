Bitlis'te kar yağışı
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Bitlis'te kar yağışı

18.03.2021 09:16 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:37

Bitlis'te kar yağışı Türkiye'nin en çok kar alan ili olması nedeniyle 'karın başkenti' olarak bilinen Bitlis'te yağan karla kent yeniden beyaza büründü.

Bitlis'te kar yağışı

BİTLİS - Türkiye'nin en çok kar alan ili olması nedeniyle 'karın başkenti' olarak bilinen Bitlis'te yağan karla kent yeniden beyaza büründü.

Kar yağışının etkili olduğu yerlerden biri olan Bitlis'in Tatvan ilçesinde gece boyunca sağanak şeklinde devam eden yağışlar, sabahın ilk ışıklarıyla yerini kar yağışına bıraktı. Martın kapıdan baktırdığı kentte evler ve arabalar karla kaplandı. Sabah mart karı sürpriziyle uyanan Bitlisliler, dört gözle yazı bekliyor.

Meteorolojiden alınan bilgilere göre kentteki yağışların önümüzdeki günlerde de hafif sağanak ve kar yağışı şeklinde devam edeceği öğrenildi.

Bitlis'te kar yağışı
Bitlis'te kar yağışı
Bitlis'te kar yağışı
Bitlis'te kar yağışı
Bitlis'te kar yağışı
Bitlis'te kar yağışı
Bitlis'te kar yağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN OKAY

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