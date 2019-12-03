Bitlis'te kar yağışı
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Bitlis'te kar yağışı

Bitlis'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

03.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:16
Bitlis'te kar yağışı

'te dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.


Kar kalınlığının kent merkezinde 2, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştığı Bitlis'te, saatlerinde soğuk hava etkili oldu. Sabah işe gitmek üzere araçlarının başına gelen vatandaşlar, uzun süre buz tutan araçlarını temizledi. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği ve hafta sonuna kadar da yağış beklenmediğini belirttiler.


Havanın soğuk olması nedeniyle buzlanan yollarda sürücülerin dikkatli olmalarını da isteyen yetkililer, kar lastiği takmayanların da bir an önce taktırmalarını istediler. - BİTLİS

Kaynak: İHA
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