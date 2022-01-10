Bitlis'te kar nedeniyle yolda mahsur kalanları jandarma kurtardı - Haberler
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Bitlis'te kar nedeniyle yolda mahsur kalanları jandarma kurtardı

Bitlis'te kar nedeniyle yolda mahsur kalanları jandarma kurtardı
Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Haberler | Güncel

BİTLİS'te yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, yolda mahsur kalanlar jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

BİTLİS'te yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, yolda mahsur kalanlar jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Bitlis'te dün akşam saatlerinde başlayan ve gün boyunca etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Otomobille merkeze bağlı Çeltikli ve Geçitbaşı köylerine giden aralarında çocuklarında bulunduğu 10 kişi, köy yolunda mahsur kaldı. Cep telefonuyla haber veren vatandaşların yardımına jandarma ekipleri yetişti. Yapılan çalışmalar sonucu yolda kalarlar köylerine ulaştırıldı. Vatandaşlar kendilerine yardım eden ve kumanya ikramında bulunan jandarma ekiplerine teşekkür etti.


Bitlis'te kar nedeniyle yolda mahsur kalanları jandarma kurtardı

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