Bitlis'te kar nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı - Haberler
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Bitlis'te kar nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Bitlis'te kar nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı
AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel

Bitlis'te sabah okula giderken kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 2 minibüsteki 20 öğrenci, jandarma ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te sabah okula giderken kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 2 minibüsteki 20 öğrenci, jandarma ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerince kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkeze bağlı Kömüryakan ve Konuksayar köyleri arasında öğrencileri taşıyan 2 minibüs, kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Jandarma Komutanlığı ile İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, minibüslerde mahsur kalan 20 öğrenciyi kurtardı.

Ekipler, minibüslere zincir takarak yola devam edebilmelerini sağladı.

Bitlis'te kar nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Bitlis'te kar nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

Bitlis'te kar nedeniyle yolda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

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AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri

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