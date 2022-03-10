Bitlis'te kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

BİTLİS'te etkili olan kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Kentte 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il merkezindeki resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında eğitime 1 günlük ara verildiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.