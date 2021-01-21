Bitlis'te kar nedeniyle düğün salonunun çatısı çöktü
21.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:06
Bitlis'in Hizan ilçesinde yoğun kar nedeniyle bir düğün salonunun çatısı çöktü.
Bitlis'in Hizan ilçesinde yoğun kar nedeniyle bir düğün salonunun çatısı çöktü.
Hizan ilçesinde etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçenin Taşlıpınar Mahallesi'ndeki düğün salonun çatısı, üzerinde biriken kardan dolayı çöktü.
Çökme anında salonda kimsenin bulunmaması sayesinde yaralanan olmadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhan Eren İnan