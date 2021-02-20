Bitlis'te kar kalınlığı 40 santim oldu; 125 köy yolu kapandı
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Bitlis'te kar kalınlığı 40 santim oldu; 125 köy yolu kapandı

20.02.2021 12:22 | Son Güncelleme: 20.02.2021 12:45
Bitlis'te kar kalınlığı 40 santim oldu; 125 köy yolu kapandı

BİTLİS'te, günlerdir etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, 125 köy yolu ulaşıma kapandı.

BİTLİS'te, günlerdir etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, 125 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı kentte karla mücadele ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürüyor. 

Kar yağışının 4 günden beri aralıklarla etkili olduğu Bitlis merkezde kar kalınlığı, 40 santimetre oldu. Araçlar kara gömülürken, 125 köy yolu da ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların yeniden açılması için çalışma başlattı. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının bölgeyi terk ettiğini ancak hava sıcaklıklarında düşüş yaşanacağını bu nedenle buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Yetkililer, bugüne kadar toplam kar kalınlığının 4 metreyi aştığını belirtti. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan ise Bitlis ve ilçelerine bağlı 125 köy yolunun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığını, bugün itibarıyla yol açma çalışmalarının başladığını söyledi. Kurtkan, "Bitlis'te 4 günden beri aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 125 köy yolumuz ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için 9 şantiyede bulunan 75 personel ve 52 iş makinesi ile karla mücadele çalışmamızı sürdüreceğiz. Kapanan köy yollarını en kısa sürede yeniden ulaşıma açacağız" dedi. 


Bitlis'te kar kalınlığı 40 santim oldu; 125 köy yolu kapandı
Bitlis'te kar kalınlığı 40 santim oldu; 125 köy yolu kapandı
Bitlis'te kar kalınlığı 40 santim oldu; 125 köy yolu kapandı
Bitlis'te kar kalınlığı 40 santim oldu; 125 köy yolu kapandı
Bitlis'te kar kalınlığı 40 santim oldu; 125 köy yolu kapandı
Bitlis'te kar kalınlığı 40 santim oldu; 125 köy yolu kapandı
Bitlis'te kar kalınlığı 40 santim oldu; 125 köy yolu kapandı
Bitlis'te kar kalınlığı 40 santim oldu; 125 köy yolu kapandı
Bitlis'te kar kalınlığı 40 santim oldu; 125 köy yolu kapandı
Bitlis'te kar kalınlığı 40 santim oldu; 125 köy yolu kapandı
Bitlis'te kar kalınlığı 40 santim oldu; 125 köy yolu kapandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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