Bitlis'te kar kalınlığı 160 santim oldu; 41 köy yolu kapalı - Haberler
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Bitlis'te kar kalınlığı 160 santim oldu; 41 köy yolu kapalı

Demirören Haber Ajansı, Özcan Çiriş - Güncel
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Bitlis'te kar kalınlığı 160 santim oldu; 41 köy yolu kapalı

BİTLİS'te, 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 41 köy yolu, ulaşıma kapandı.

BİTLİS'te, 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 41 köy yolu, ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı, kent merkezinde 160 santimetre, yüksek kesimlerde ise 3 metre oldu. Ekipler, yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Kar yağışının 1 haftadır aralıklarla devam ettiği Bitlis merkezde kar kalınlığı, 160 santimetre olurken, yüksek kesimlerde ise yer yer 3 metreyi aştı. Araçlar, kara gömülürken, 41 köy yolu da ulaşıma kapandı. Soğuk havanın etkisiyle bazı binaların çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu. Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların yeniden açılması için çalışma başlatırken, belediye ekipleri de kent merkezinde kar temizleme çalışması yaptı.

Meteoroloji yetkilileri, bugüne kadar yağan toplam kar kalınlığının 445 santimetre ölçüldüğünü açıkladı, kar yağışının da devam edileceği belirtildi.


Bitlis'te kar kalınlığı 160 santim oldu; 41 köy yolu kapalı

Bitlis'te kar kalınlığı 160 santim oldu; 41 köy yolu kapalı

Bitlis'te kar kalınlığı 160 santim oldu; 41 köy yolu kapalı

Bitlis'te kar kalınlığı 160 santim oldu; 41 köy yolu kapalı

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Demirören Haber Ajansı / Özcan Çiriş - Güncel

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