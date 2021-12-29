Bitlis'te kar güzelliği

BİTLİS'te, gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düşmesiyle her yer buz tutarken, ağaçlarda oluşan kırağı ve yolları kaplayan beyaz örtü, görsel güzellik oluşturdu.

Kentte hava sıcaklığı, son günlerde sıfır derecenin altında seyrederken, dün gece ise eksi 20 derece olarak ölçüldü. Dondurucu soğuk, hayatı olumsuz etkilerken, kent merkezinde her yer buz tuttu. Ağaçlarda kırağı oluşurken, yollar beyaz örtüyle kaplandı. Kar manzarası, kentte görsel güzellik oluşturdu. Meteoroloji yetkilileri ise bölgede sis, don ve buzlanmaya karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.