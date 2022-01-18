Bitlis'te 'Kar Festivali' düzenlendi (2)

KAYAKÇILAR MEŞALELİ GÖSTERİ YAPTIBitlis'te bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Kar Festivali' kapsamında kayakçılar gündüz kıyasıya mücadele ederken gece de meşaleli kayak gösterisi düzenlendi.

BİTLİS (DHA) - KAYAKÇILAR MEŞALELİ GÖSTERİ YAPTI

Bitlis'te bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Kar Festivali' kapsamında kayakçılar gündüz kıyasıya mücadele ederken gece de meşaleli kayak gösterisi düzenlendi. Bitlis Çiftkaya Kayak Merkezinde düzenlenen etkinlikte Bitlisli kayakçılar ellerinde meşalelerle görsel şölen sundu. Program, havai fişek ve söylenen şarkılarla sona erdi.