Bitlis'te kar etkili oldu
AA / Şener Toktaş - Haberler | Güncel
Bitlis'te öğleden sonra etkili olan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.
BİTLİS (AA) - Bitlis'te öğleden sonra etkili olan Kar, yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağmur, yerini kara bıraktı.
Sıcaklığın hissedilebilir derecede düştüğü kent karla birlikte beyaza büründü, sürücüler ilerlemekte zorlandı.
Belediye ve kara yolları ekipleri, ulaşımın aksamaması için cadde ve ana arterlerde çalışma başlattı.
Uzun süre sonra kar yağması bazı kent sakinlerini sevindirdi.
AA / Şener Toktaş - Son Dakika Haberleri
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