Bitlis'te kar etkili oldu

25.12.2019 16:04 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:23

Bitlis merkez ve ilçelerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte gece boyunca etkili olan rüzgar ve soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.

Bitlis merkez ile Ahlat ve Tatvan ilçelerinde sabah başlayan kara hazırlıksız yakalanan yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Karın yağmasına sevinen öğrenciler, okul çıkışında kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Bazı vatandaşlar iş yerlerinin önlerinde ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Bitlis-Tatvan kara yolunun Rahva mevkisinde oluşan sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Kaynak: AA