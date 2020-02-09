Bitlis'te kar 2 metreyi aştı; araçlar ve evler kara gömüldü (2)

09.02.2020 14:49 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:49

EĞİTEME KAR ENGELİ

Bitlis kent merkezi ve bağlı köylerde, olumsuz hava koşulları ve devam eden kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime yarın için ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Bitlis merkez ve merkeze bağlı köylerde 10 Şubat pazartesi günü eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamileler de bir günlüğüne idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA