Bitlis'te kar
Araçların sis ve karda ilerlemesinden görüntü Besicilerin hayvanlarını beslemesinden görüntü Bitlis'te kar BİTLİS - Bitlis'te ekili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
03.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:29
Araçların sis ve karda ilerlemesinden görüntü
Besicilerin hayvanlarını beslemesinden görüntü Bitlis'te kar
BİTLİS - Bitlis'te ekili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis Tatvan Karayolunda etkili olan sis dolayısıyla araçlar ilerlemekte güçlük geçti. Bazı besiciler ise kar üstüne serdikleri yemle hayvanlarını besliyor.
Kaynak: AA