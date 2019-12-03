Bitlis'te kar
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Bitlis'te kar

Araçların sis ve karda ilerlemesinden görüntü Besicilerin hayvanlarını beslemesinden görüntü Bitlis'te kar BİTLİS - Bitlis'te ekili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

03.12.2019 10:27 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:29
Bitlis'te kar

Araçların sis ve karda ilerlemesinden görüntü

Besicilerin hayvanlarını beslemesinden görüntü 'te kar

BİTLİS - Bitlis'te ekili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bitlis Tatvan Karayolunda etkili olan sis dolayısıyla araçlar ilerlemekte güçlük geçti. Bazı besiciler ise kar üstüne serdikleri yemle hayvanlarını besliyor.

Kaynak: AA

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: Bitlis'te kar
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