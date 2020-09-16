Bitlis'te kapı çerçevesine gizlenmiş fişek ve tabanca parçaları ele geçirildi
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Bitlis'te kapı çerçevesine gizlenmiş fişek ve tabanca parçaları ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kapı çerçevesine gizlenmiş tabanca parçaları ile fişek bulundu.

Bitlis'te kapı çerçevesine gizlenmiş fişek ve tabanca parçaları ele geçirildi
16.09.2020 21:23 | Son Güncelleme: 16.09.2020 21:32

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kapı çerçevesine gizlenmiş tabanca parçaları ile fişek bulundu.

Valiliğin açıklamasına göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Cumhuriyet Başsavcılığının kararına istinaden E.B. isimli şüphelinin ikametinde arama gerçekleştirdi.

Aramalarda, ikametin kapısının çerçevesine zulalanmış 33 fişek ve çeşitli tabancalara ait parça ele geçirildi, şüpheli hakkında 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA

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