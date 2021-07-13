Bitlis'te kanala düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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Bitlis'te kanala düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Bitlis'te kanala düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir - Haberler | Güncel

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kanala düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kanala düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Van-Tatvan kara yolunun 35. kilometresinde, sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 25 LZ 724 plakalı otomobil, Yelkenli köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki kanala düştü.

Otomobilde bulunan Ramazan (57), Remzi (19), Fatih (6) ve Melek Eylül Orhan yaralandı.

AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

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