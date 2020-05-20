Bitlis'te kan bağışı kampanyası Türk Kızılayı "İyilik Kanımızda Var" sloganıyla Bitlis'te kan bağışı kampanyası başlattı.

Türk Kızılayı "İyilik Kanımızda Var" sloganıyla Bitlis'te kan bağışı kampanyası başlattı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İlköğretim Okulu bahçesine kurulan çadıra gelen vatandaşlar kan bağışında bulundu.

AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu ve beraberindeki partililer de kan bağışında bulunarak kampanyaya destek verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele edilen bu süreçte kana çok ihtiyaç duyulduğunu belirten Günceoğlu, parti teşkilatı olarak kan bağışı kampanyasına destek verdiklerini söyledi.

Kaynak: AA