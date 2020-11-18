Bitlis'te, kamyonette 53 kaçak göçmen yakalandı
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Bitlis'te, kamyonette 53 kaçak göçmen yakalandı

18.11.2020 23:16 | Son Güncelleme: 18.11.2020 23:20
Bitlis'te, kamyonette 53 kaçak göçmen yakalandı

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, jandarmanın yol kontrolleri sırasında durdurduğu kasası kapalı olan bir kamyonette, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 53 kaçak göçmen yakalandı.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde, jandarmanın yol kontrolleri sırasında durdurduğu kasası kapalı olan bir kamyonette, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 53 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili bir organizatör tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Çimenli uygulama noktasında yol kontrolü yaptı. Kontrolde durdurulan kasası kapalı olan bir kamyonette arama yapıldı. Aramada, kamyonetin kasasına balık istifi bindirilen 49'u Afganistan, 3'ü Bangladeş ve 1'i Pakistan uyruklu 53 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan bir organizatör, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan ÇİRİŞ

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