Bitlis'te kamyonette 36 düzensiz göçmen yakalandı
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Bitlis'te kamyonette 36 düzensiz göçmen yakalandı

17.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 17.03.2021 16:56
Bitlis'te kamyonette 36 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 36 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.

Bitlis'te yurda yasa dışı yollarla giren 36 düzensiz göçmen yakalandı, 3 organizatör gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçmenlere ve kaçakçılarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 16 Mart'ta il merkezinde durdurulan kamyonette 36 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu değerlendirilen M.Ş.K, N.O. ve S.G. yakalandı.

Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şener Toktaş

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