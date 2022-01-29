Bitlis'te kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler
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Bitlis'te kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA, Şener Toktaş - Güncel
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Bitlis'te kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

BİTLİS (AA) - Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bitlis çevre yolunda sürücülerinin kimliği belirlenemeyen 47 AAR 145 plakalı tır ile 13 KB 408 plakalı kamyonet, cezaevi mevkisinde çarpıştı.

Kazada, kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Bitlis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bitlis-Tatvan kara yolunda ise buzlanmadan dolayı minibüs ile 2 otomobilin çarpıştığı zincirleme kaza sonucu araçlarda hasar oluştu.

Bitlis'te kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bitlis'te kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bitlis'te kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Bitlis'te kamyonetle tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

AA / Şener Toktaş - Güncel

Kamyonet, Cezaevi, Bitlis, Güncel, Haber

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