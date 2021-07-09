Bitlis'te kamyonetin çarptığı koyunlar telef oldu
Tatvan ilçesinde kamyonetin çarptığı 10 koyun telef oldu.
Tatvan ilçesinde kamyonetin çarptığı 10 koyun telef oldu.
Ahlat ilçesinden Bitlis'e doğru seyir halindeki, sürücüsünün kimliği ve araç plakası henüz öğrenilemeyen kamyonet, Karşıyaka Mahallesi'nde yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyunlara çarptı.
Kazada, telef olan 10 koyun, belediye ekiplerince yoldan kaldırıldı.
Polis ekipleri, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir