Bitlis'te kamyonet şarampole devrildi 3 kişi yaralandı
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Bitlis'te kamyonet şarampole devrildi 3 kişi yaralandı

20.01.2021 20:11 | Son Güncelleme: 20.01.2021 20:14
Bitlis'te kamyonet şarampole devrildi 3 kişi yaralandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mahmut Altaş idaresindeki 04 P 3272 plakalı kamyonet, ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki Aydınlar beldesi mevkisinde buzlanmanın da etkisiyle yoldan çıkıp şarampole devrildi.

Aracın ters döndüğü kazada sürücünün yanı sıra Sedat ve Vedat Albayrak yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Nacar

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