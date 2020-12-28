Bitlis'te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Bitlis'te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

28.12.2020 20:47 | Son Güncelleme: 28.12.2020 20:50
Bitlis'te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, beş kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Tatvan-Ahlat kara yolu 300 Evler mevkisinde, sürücülerinin henüz ismi öğrenilemeyen 27 GD 750 plakalı kamyonet ile 06 DZ 1853 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu altı kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki devlet hastanelerine kaldırıldı.

Yaralılardan Mehmet Murat Yakışan'ın hastanede hayatını kaybettiği, beş yaralının tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle kısa süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Taşdemir

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar Özlem Zengin Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Demet Akalın Murat Dalkılıç
Spor Can Bartu Okan Buruk Vitor Hugo Ersun Yanal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kaza Hisarcık Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bitlis'te kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 20:50:30. #1.14#
title