Bitlis'te kaldırım işgali önlenecek

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, çarşı merkezinde kaldırımları işgal eden çay ocağı sahipleriyle bir araya geldi.

Makamında ağırladığı iş yeri sahipleriyle görüşen Tanğlay, vatandaşların çarşıda rahat yürümesini amaçladıklarını söyledi.

Kentteki esnafın iş gücünü yükseltmek için çalışmalar yaptıklarını belirten Tanğlay, "Ancak çarşıya inen vatandaşlar eğer kaldırımlarda rahat yürüyemiyorsa bunda bir sıkıntı var. Vatandaşın çarşıya inmesi için çalışma yürütüyoruz. Özellikle çay ocakları önünde oturan vatandaşlardan dolayı sıkıntılar yaşanıyor. Buna çözüm bulmamız lazım." diye konuştu.

Kaynak: AA