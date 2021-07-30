Bitlis'te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
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Bitlis'te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Bitlis'te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bitlis'te kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bitlis'te kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı, Vali Vekili Tekin Erdemir'in başkanlığında valilik konferans salonunda yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü organizesinde düzenlenen toplantıda, 21 Ocak 2021 tarihi itibariyle 81 ilde uygulamaya konulan elektronik kelepçe uygulaması, 1 Şubat 2021 tarihi itibariyle kullanılmaya başlanılan 6284 sayılı Kanun kapsamında Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formunun önleyici ve koruyucu tedbirler açısından etkisi ile formun uygulanmasının değerlendirilmesi, kolluğa gelen form ile ŞÖNİM'e bildirilen riskli vakalarla ilgili olarak Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi koordinesinde vaka yönetimi konusunda bu alanda görevli kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile bir araya gelinmesi, ortak hareket edilmesi, aile içi kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında il ve ilçe bazında önleyici ve koruyucu tedbirlerin değerlendirilmesi konuları yapılan sunum ile ele alındı.

Toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadele koordinasyon planının etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve kadına yönelik şiddet olaylarını en aza indirebilmek amacıyla görüş ve öneriler sunuldu.

Toplantıya Vali Veli Tekin Erdemir, İl Jandarma Komutanı Nail İlbey, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, Başsavcı Vekili Ali Can Yabul, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İsmetullah Altun, ŞÖNİM Müdürü Nurullah Kurtye ve kurum müdürleri katıldı. - BİTLİS

Bitlis'te kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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