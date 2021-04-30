Bitlis'te KADES sayesinde 2 yıl 11 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı
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Bitlis'te KADES sayesinde 2 yıl 11 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı

Bitlis'te KADES sayesinde 2 yıl 11 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bitlis'in Tatvan ilçesinde KADES üzerinde müracaatta bulunan bir kişinin çağrısı üzerine kanuna muhalefetten 2 yıl 11 kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde KADES üzerinde müracaatta bulunan bir kişinin çağrısı üzerine kanuna muhalefetten 2 yıl 11 kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Konuyla ilgili Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Tatvan İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce KADES üzerinden müracaatta bulunan H.B. isimli vatandaşımızın çağrısı üzerine olay yerine derhal intikal edilerek ikamette bulunan ve hakkında 5607 sayılı Kanuna Muhalefetten 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. isimli şüpheli yakalanmış ve ikamette yapılan aramada, 1 adet otomatik av tüfeği, 5 adet 12 kalibre dolu kartuş, 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 9 adet 9 mm fişek, 1 adet 7.65 mm ruhsatsız tabanca, 4 adet 7.65 mm fişek ve 2 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Şüphelinin, Emniyetteki işlemleri devam etmekle birlikte 6284 sayılı Kanun kapsamında hakkında 60 gün süreli uzaklaştırma tedbirine karar verilmiştir. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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