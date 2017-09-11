Bitlis'te Kaçakçılık Operasyonu

Bitlis'te polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kamyonda 19 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis-Tatvan karayolunda yol kontrolü yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kamyonu şüphe üzerine durdurdu.



Kamyonda yapılan aramada 19 bin 260 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.G ve H.A'nın ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı belirtildi.



Açıklamada, kentte suç ve suçlulara karşı yürütülen mücadelenin kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.