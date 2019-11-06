Bitlis'te kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonları

06.11.2019 13:36 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:40

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonlarda gümrük kaçağı sigara ve uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerimizce yürütülen çalışmalar sonucu dün durdurulan araçta 990 paket kaçak sigara ele geçirilmiş ve şüpheli E.E. gözaltına alınmıştır. Durdurulan başka bir araçta da A.Ö. isimli şüpheli yakalanmış ve yapılan üst aramasında 299,54 gram metamfetamin ele geçirilmiştir. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılmıştır."

Açıklamada, kent ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürütülen kararlı mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: AA